Украина собралась импортировать электроэнергию из Беларуси
В Украине началась подготовительная работа для получения электроэнергии из Беларуси.
Об этом сообщает «Экономическая правда».
22 октября национальный оператор электросетей НЭК «Укрэнерго» проведет официальный конкурс на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Беларусью
Предложение на участие в конкурсе компании могут подать в течение 2 дней – с 22 по 24 октября. Результаты конкурса будут опубликованы 29 октября – за два дня до истечения срока политического моратория, установленного на импорт электроэнергии из Беларуси.
Таким образом закупка электроэнергии из Беларуси может быть возобновлена уже с 1 ноября.
Отметим, что ранее в Министерстве энергетики заявляли, что коммерческий импорт энергоресурсов для планового прохождения отопительного сезона не планируется.
Как ранее сообщали Власти, в Украине не хватит угля на весь отопительный сезон.