Украина собралась импортировать электроэнергию из Беларуси

В Украине началась подготовительная работа для получения электроэнергии из Беларуси.

Закупка электроэнергии из Беларуси может быть возобновлена уже с 1 ноября



Об этом сообщает «Экономическая правда».

22 октября национальный оператор электросетей НЭК «Укрэнерго» проведет официальный конкурс на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Беларусью

Предложение на участие в конкурсе компании могут подать в течение 2 дней – с 22 по 24 октября. Результаты конкурса будут опубликованы 29 октября – за два дня до истечения срока политического моратория, установленного на импорт электроэнергии из Беларуси.

Таким образом закупка электроэнергии из Беларуси может быть возобновлена уже с 1 ноября.

Отметим, что ранее в Министерстве энергетики заявляли, что коммерческий импорт энергоресурсов для планового прохождения отопительного сезона не планируется.

Как ранее сообщали Власти, в Украине не хватит угля на весь отопительный сезон.

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