В Харькове заняты все койки с кислородом для больных COVID-19

В Харькове заняты все 719 коек с централизованной подачей кислорода.

Пациентами с коронавирусной инфекцией были заняты все койки с потоковой подачей кислорода



Об этом сообщает “Объектив”, со ссылкой на заместителя директора департамента здравоохранения Харьковского горсовета Елену Головину.

По словам чиновницы, по состоянию на утро 18 октября, пациентами с коронавирусной инфекцией были заняты все койки с потоковой подачей кислорода. Несмотря на то, что количество мест для заболевших постоянно увеличивается, в настоящее время выделено 1540 коек, из них 719 с централизованной подачей кислорода и все они заняты.

Елена Головина отметила, что подобных ситуаций с полным отсутствием мест в больницах еще не было.

Тем не менее чиновница сообщила, что наблюдает тенденцию к снижению количества пациентов с COVID-19.

Как ранее сообщали Власти, Зеленский поручил ускорить вакцинацию госслужащих.

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