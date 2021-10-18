Испанская писательница пришла за наградой в 1 млн евро и оказалась тремя мужчинами

Мы не прятались за женщиной, мы прятались за именем – оправдались испанцы.

Агустин Мартинес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро



Мужчины публиковались под псевдонимом Кармен Мола, что примерно переводится как «Крутая Кармен». Литературная премия в миллион евро выманила их из анонимности. Так оказалось, что трое мужчин написали суперсильные испанские криминальные триллеры, которые везде рекламируются как работа «Испанской Елены Ферранте», пишет The Guardian.

Агустин Мартинес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро публиковали романы и работали сценаристами под своими настоящими именами, прежде чем собрались вместе, чтобы писать как Мола. В числе заслуг – работа над сериалами «Центральная больница» и «Свидание вслепую».

Их главная героиня в романах Кармен Мола – детектив Елена Бланко, «своеобразная и одинокая женщина, которая любит граппу, караоке, классические автомобили и секс во внедорожниках».

Трое мужчин, которым от 40 до 50, отрицали выбор женского псевдонима для продажи книг. «Мы не прятались за женщиной, мы прятались за именем», – сказал Антонио Мерсеро испанской газете El País. «Я не знаю, продаст ли женский псевдоним больше, чем мужской, я не имею ни малейшего представления, но сомневаюсь».

Ранее они заявляли в интервью, что им нужна анонимность, чтобы «защитить оседлый образ жизни, не имеющий ничего общего с литературой».

Испанские СМИ отметили, что реклама книг сыграла на противоречии между жизнью очевидного создателя и «ее» творениями.

«Не ускользнуло от чьего-либо внимания, что идея профессора университета и матери троих детей, которая преподавала утром уроки алгебры, а затем днем ​​писала ультра-жестокие, мрачные романы отрывками свободного времени, стала отличной маркетинговой операцией», – отметила в интервью авторам испанская газета El Mundo.

Беатрис Химено, феминистка, писательница, активистка и бывшая глава одного из испанских национальных органов по вопросам равенства раскритиковала мужчин за то, что они создавали женский образ в рекламе книг Кармен Мола.

«Помимо женского псевдонима, эти парни годами давали интервью. Дело не только в названии – это фальшивый профиль, которым пользуются читатели и журналисты. Они мошенники», – сказала она в Twitter.

Ранее Властии писали, как останки диктатора Франко перезахоронили в склепе его супруги Кармен Поло.

Тэги: Кармен Мола, детектив Елена Бланко