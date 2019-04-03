Суркис зовет Ярмоленко в «Динамо»

При желании, президент ФК «Динамо» даст возможность Андрею Ярмоленко завершить свою карьеру в киевском клубе.

Андрей Ярмоленко с 2018 года выступает за "Вест Хэм"



Об этом сообщил Игорь Суркис в эфире YouTube-канала ТаТоТаке.

По словам президента ФК «Динамо», если у Андрея Ярмоленко появится желание завершить карьеру в родном киевском клубе, то он получит такую возможность. Суркис отметил, что относится с большим уважением ко всему, сделал Ярмоленко для «Динамо».

Андрей Ярмоленко с 2018 года выступает за «Вест Хэм», однако в текущем сезоне результативных матчей у украинца еще не наблюдалось.

Как ранее сообщали Власти, гол Ярмоленко претендует на звание лучшего в первом туре Евро-2020.

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