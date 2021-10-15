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Главная » Украина » Общество
16:54 18 Октября 2021 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

Кто и как будет следить за карантином в метро: в Минздраве разъяснили

За соблюдением карантинных ограничений в киевском метрополитене будут следить специальные бригады.

За соблюдением масочного режима в метро будут следить

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 18 октября. В состав бригад войдут сотрудники полиции и Госпортебпотребслужбы.

По словам санврача, мобильные группы уже начали работать на прошлой неделе. Их деятельность продлится, скорее всего, несколько месяцев.

Благодаря проверкам соблюдения карантинных норм, по мнению Кузина, удастся добиться их более тщательного соблюдения.

Он также уточнил, что подобная практика распространится не только на метро, но и на другие виды общественного транспорта.

Кузин уточнил, что пилотный проект с использованием камер для отслеживания нарушителей карантина не будет распространяться на метро.

Ранее Власти писали, что в двух самых больших городах Украины вскоре появятся камеры для контроля соблюдения карантинных мер.

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Тэги: Киев, метро, карантин
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