Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Колин Пауэлл, первый темнокожий госсекретарь США, умер от осложнений, вызванных COVID-19. Причем, Пауэлл был полностью вакцинирован.

«Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца», – цитирует CNN заявление его семьи.

Джордж Буш был одним из первых, кто воздал должное «великому государственному деятелю», а также «семьянину и другу», сообщает BBC News.

Колину Пауэллу было 84 года.

Пауэлл был первым темнокожим советником по национальной безопасности в конце президентства Рональда Рейгана.

В 2001 году, после победы на президентских выбора Джорджа Буша-младшего, Пауэлл занял в новом кабинете пост государственного секретаря, став первым афроамериканцем, занявшим столь высокий пост в президентской администрации.

15 ноября 2004 года Пауэлл объявил о своей отставке с поста госсекретаря и покинул администрацию Джорджа Буша после окончания его первого срока.

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