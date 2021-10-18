Украинские ученые нашли способ победить острую пневмонию при COVID-19

Оптимистичные результаты по лечению пневмонию получили ученые ИМБиГ совместно с Институтом физиологии имени Александра Богомольца.

В настоящее время соединения тестируют на живых организмах



Об этом сообщается Институтом молекулярной биологии и генетики (ИМБиГ) Национальной академии наук Украины.

Украинские ученые ИМБиГ совместно с Институтом физиологии имени Александра Богомольца получили оптимистичные результаты в исследовании, которое может помочь в создании медицинских препаратов для лечения воспалительного поражения легких при COVID-19.

Исследователи с помощью компьютерного моделирования подбирали соединения, влияющие на ферменты клеток крови, блокируя развития воспалительного процесса.

В последствии соединения с нужной биологической активностью синтезировали и успешно протестировали на изолированных лейкоцитах. В настоящее время соединения тестируют на живых организмах.

Как ранее сообщали Власти, ученым Украины по силам сделать вакцину от коронавируса.