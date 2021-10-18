Невестка Кернеса попала в скандал из-за анекдота о бандеровце на Красной площади
Невестка Кернеса попала в скандал из-за анекдота о бандеровце на Красной площади
Невестка покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Юлия Привалова выложила в Instagram селфи с мужем с Красной площади в Москве, а в комментариях оставила украинофобский анекдот.
Скриншот поста выложил в Facebook активист Сергей Стерненко. Он призвал украинцев бойкотировать продукции торговой марки Yaro, владелицей которой является Привалова.
«Невестка Кернеса, сестра нардепа из «Слуги народа» Козака и дочь мэра города Сокиряны. Она ненавидит Украину и любит оккупантов. Выложила фото из Москвы с украинофобским анекдотом», — написал Стерненко.
В комментариях под заметкой украинцы возмутились, что родственники украинских политиков поехали в Москву, некоторые назвали их «сепаратистами».
На что Привалова отреагировала украинофобским анекдотом о «бандеровцев».
Привалова является владелицей ТМ Yaro, под которой продают различную веганскую пищу.