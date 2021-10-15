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Главная » Украина » Общество
17:47 18 Октября 2021 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Во Львове ужесточили карантин и запретили работу ночных клубов

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации во Львове городские власти ужесточают карантинные ограничения.

Городским советом Львова было решено ужесточить карантинные ограничения

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook.

Во время проведения комиссии по чрезвычайным ситуациям, городским советом Львова было решено ужесточить карантинные ограничения.

Среди нововведений – запрет на работу ночных клубов и ограничение работы заведений питания до 23:00. Также был опубликован протокол проверки заведений на соблюдение мер эпидемиологической опасности и наличия сертификатов о вакцинации у сотрудников.

Помимо этого, из-за резкого увеличения числа желающих вакцинироваться, было решено расширить время работы центров вакцинации.

Протокол проверки

Как ранее сообщали Власти, во Львове вводят карантинные ограничения “красной” зоны.

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Тэги: Львов, карантин, ограничения
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