Во Львове ужесточили карантин и запретили работу ночных клубов

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации во Львове городские власти ужесточают карантинные ограничения.

Городским советом Львова было решено ужесточить карантинные ограничения



Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook.

Во время проведения комиссии по чрезвычайным ситуациям, городским советом Львова было решено ужесточить карантинные ограничения.

Среди нововведений – запрет на работу ночных клубов и ограничение работы заведений питания до 23:00. Также был опубликован протокол проверки заведений на соблюдение мер эпидемиологической опасности и наличия сертификатов о вакцинации у сотрудников.

Помимо этого, из-за резкого увеличения числа желающих вакцинироваться, было решено расширить время работы центров вакцинации.

Как ранее сообщали Власти, во Львове вводят карантинные ограничения “красной” зоны.

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