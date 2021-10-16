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Главная » Мир » Общество
02:38 19 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Британских родителей попросили запретить детям смотреть “Игру в кальмара”

Центральный совета Бедфордшира разослал электронное письмо родителям, посоветовав им «быть бдительными».

Британские педагоги назвали южнокорейский сериал «жестоким».

В письме сообщалось о факте, что шестилетние дети копировали на школьной площадке игры из южнокорейского сериала, пишет Daily Mail.

«Мы настоятельно не рекомендуем детям смотреть «Игру кальмара», – говорится в письме.

Южнокорейский сериал повествует о группе людей, которые принимают приглашение поучаствовать в тайном турнире на выживание с призом в 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США). 17 сентября 2021 года состоялась мировая премьера сериала на платформе Netflix.

Сериал в настоящее время является самым транслируемым в США и Великобритании.

Ранее Власти писали, что в России также на «Игру кальмара» пожаловались родители, которые считают, что их дети захотят повторить некоторые сцены из сериала.

Дети копируют сцены из сериала, и это вызывает беспокойство учителей и родителей.

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Тэги: сериал, дети, Игра в кальмара
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