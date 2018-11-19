Российские пропагандисты обеспокоились шерстяными одеялами для украинских бабушек

Замерзающая Украина – одна из любимых тем на российских телеканалах накануне старта отопительного сезона.

На росТВ снова заговорили о замерзающей Украине



Теперь пропагандистов взволновало отсутствие шерстяных одеял у украинских пенсионерок. Об этом написал в своем Telegram-канале Анатолий Штефан (Штирлиц).

«О мальчиках в трусиках слышали, о монтажной пене слышали. Ловите новый хит росПропаганды о бабушках замерзающих», — подписал видео он.

На кадрах, которые транслировались в эфире программы «60 минут» канала «Россия 1″ военный эксперт Игорь Коротченко рассказывал, к каким последствиям может привести полномасштабная война между Украиной и Россией. Также он коснулся помощи стран НАТО и ЕС украинским военным.

«Хотя бы одеял привезли шерстяных бабушкам украинским замерзающим. Два или три самолета гуманитарной помощи», — сказал он.

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