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Главная » Украина » Общество
03:26 19 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российские пропагандисты обеспокоились шерстяными одеялами для украинских бабушек

Замерзающая Украина – одна из любимых тем на российских телеканалах накануне старта отопительного сезона.

На росТВ снова заговорили о замерзающей Украине

Теперь пропагандистов взволновало отсутствие шерстяных одеял у украинских пенсионерок. Об этом написал в своем Telegram-канале Анатолий Штефан (Штирлиц).

«О мальчиках в трусиках слышали, о монтажной пене слышали. Ловите новый хит росПропаганды о бабушках замерзающих», — подписал видео он.

На кадрах, которые транслировались в эфире программы «60 минут» канала «Россия 1″ военный эксперт Игорь Коротченко рассказывал, к каким последствиям может привести  полномасштабная война между Украиной и Россией.  Также он коснулся помощи стран НАТО и ЕС украинским военным.

«Хотя бы одеял привезли шерстяных бабушкам украинским замерзающим. Два или три самолета гуманитарной помощи», — сказал он.

Ранее Власти писали, что невестка Кернеса попала в скандал из-за анекдота о бандеровце на Красной площади

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Тэги: СМИ, пропаганда
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