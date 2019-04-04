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18:31 18 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Черкасской области поезд сбил школьницу: в наушниках она не услышала сигнал

Происшествие произошло сегодня утром в Смеле на улице Богдана Хмельницкого. Вероятно, девятиклассница шла в школу.

Железнодорожный путь девушка переходила в наушниках, поэтому не слышала предупредительных сигналов.

По предварительным данным, железнодорожный путь она переходила в наушниках, поэтому не слышала предупредительных сигналов, сообщает КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР» в Facebook.

Вызов поступил в диспетчерскую в 7:38. Сообщили, что подросток находится без сознания.

Медики прибыли на место вызова через несколько минут. Оказав помощь пострадавшей, специалисты «скорой помощи» доставили ее в крайне тяжелом состоянии в городскую больницу.

У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа, ушиб головного мозга и переломы обеих предплечий.

Девушка находится в состоянии комы.

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Тэги: школьница, поезд, железная дорога, наушники
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