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19:47 18 Октября 2021 Просмотров 101   КомментариевКомментарии

Родного брата застрелившегося мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым. Фото

В Кривом Роге найдено тело Андрея Павлова, который был родным братом погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Об этом сообщило издание «Первый городской». Тело Павлова-младшего его друг обнаружил около 16:30.

Издание Страна со ссылкой на депутат горсовета Кривого Рога Викторию Третяк сообщило, что Павлов находился в своей квартире

«Мы пока не знаем, что случилось. Но вроде бы он умер часов 8 назад, судя по окоченению тела. Ему было всего 46 лет. Все в полном шоке. Я сама только узнала об этом. Со слов тех, кто с ним общался, он был веселый, жизнерадостный, ходил на работу и все было нормально. Ничто не предвещало беды», – сказала Третьяк.

Племянник погибшего Юрий Павлов заявил, что его дядя не злоупотреблял спиртным, а вечером 17 октября жаловался на плохое самочувствие.

Тело Павлова-младшего нашли в его квартире

Тело Павлова-младшего нашли в его квартире

Правоохранители пока не называют причину смерти

Правоохранители пока не называют причину смерти

По предварительной информации отдела коммуникации полиции Днепропетровской области, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет.

Заявитель сообщил, что погибший утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня чувствовал себя плохо. Когда знакомый приехал, мужчина уже был мертв.

На месте работают эксперты и следственно-оперативная группа. В дальнейшем тело Павлова будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти.

Напомним, мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден застреленным в своём доме в августе 2021 года.

По официальной версии полиции он покончил жизнь самоубийством.

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