Родного брата застрелившегося мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым. Фото

В Кривом Роге найдено тело Андрея Павлова, который был родным братом погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Об этом сообщило издание «Первый городской». Тело Павлова-младшего его друг обнаружил около 16:30.

Издание Страна со ссылкой на депутат горсовета Кривого Рога Викторию Третяк сообщило, что Павлов находился в своей квартире

«Мы пока не знаем, что случилось. Но вроде бы он умер часов 8 назад, судя по окоченению тела. Ему было всего 46 лет. Все в полном шоке. Я сама только узнала об этом. Со слов тех, кто с ним общался, он был веселый, жизнерадостный, ходил на работу и все было нормально. Ничто не предвещало беды», – сказала Третьяк.

Племянник погибшего Юрий Павлов заявил, что его дядя не злоупотреблял спиртным, а вечером 17 октября жаловался на плохое самочувствие.

По предварительной информации отдела коммуникации полиции Днепропетровской области, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет.

Заявитель сообщил, что погибший утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня чувствовал себя плохо. Когда знакомый приехал, мужчина уже был мертв.

На месте работают эксперты и следственно-оперативная группа. В дальнейшем тело Павлова будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти.

Напомним, мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден застреленным в своём доме в августе 2021 года.

По официальной версии полиции он покончил жизнь самоубийством.