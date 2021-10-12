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07:04 19 Октября 2021 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Слишком много светится на ТВ: Слуги решили выгнать из фракции Людмилу Буймистр

Народные депутаты от “Слуги народа” приняла решение инициировать процедуру исключения из состава своей фракции Людмилы Буймистер.

Слуги решили избавиться о Людмилы Буймистер

Причинами и подробностями такого решения Буймистер поделилась в комментарии Фокусу. Заседание фракции прошло 18 октября.

По словам нардепа, причину исключения из фракции озвучил ее глава Давид Арахамия. Женщина якобы слишком активно принимает участие в различных ток-шоу и общается с журналистами, высказывая при этом позицию, которая не совпадает с партийной. К тому же она не поддержала своим голосованием  т.н. закон об олигархах.

«Я же вижу на несколько шагов вперед ситуацию и понимаю, что нас сегодня — с энергетическим кризисом, который сложился в Европе и в Украине — плавно подводят к тому, чтобы мы шли на поклон к «сюзерену в Москву». А большинство населения у нас хочет в ЕС», — отметила Буймистер.

Она уточнила, что не знает соберется ли необходимое количество голосов — 70% от общего количества членов фракции — для принятия решения об ее исключении.

По ее словам, не все коллеги поддерживают ее исключение из фракции. Парламентарий также удивилась, что ни руководство фракции, ни президент Украины Владимир Зеленский не захотели встретиться с ней тет-а-тет, чтобы высказать претензии и обсудить ситуацию.

“Все выглядело, как страх столкновения с оппонентом», — рассказала нардеп.

Буймистер в 2019 году была избрана народным депутатом 9 созыва по 223 округу (Шевченковский район Киева) от партии «Слуга народа» как беспартийная. Поэтому после возможного исключения из фракции она останется депутатолм ВР.

Ранее Власти писали, что депутат от “Слуги народа” Людмила Буймистер направила руководству партии обращение с требованием немедленно рассмотреть вопрос об исключении Галины Третьяковой из фракции и снятии с должности главы комитета Верховной Рады.

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Тэги: слуга народа, Людмила Буймистер
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