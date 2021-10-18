Евросоюз закроет границы для граждан Украины из-за всплеска COVID-19
Европейский Союз удалит Украину из списка безопасных стран, для чьих граждан ЕС рекомендует снимать ковидные ограничения на въезд.
Об этом написал журналист «Радио Свобода» Рикард Джозвяк на своей странице в Twitter, сославшись на собственные источники.
«Украина на этой неделе будет исключена из списка безопасных третьих стран, из которых рекомендуется въезд в ЕС. Ее добавили в середине июля, но всплеск недавних случаев означает, что страна больше не будет входить в список», – написал Джозвяк.
Напомним, Совет Евросоюза последний раз пересматривал “зеленый список” стран 8 октября. Тогда Украину в нем оставили, хотя она уже не соответствовала показателям “ковидной” безопасности.
Сейчас в списке стран, жителей которых разрешается принимать странам ЕС, 18 государств. Сам список носит рекомендательный характер, но руководство стран Евросоюза, как правило, прислушиваются к рекомендациям Совета и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке.
Ранее Власти писали, что Украину внесли в список стран, из которых можно беспрепятственно въезжать на территорию ЕС в период пандемии.