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07:19 19 Октября 2021 Просмотров 405   КомментариевКомментарии

Евросоюз закроет границы для граждан Украины из-за всплеска COVID-19

Европейский Союз удалит Украину из списка безопасных стран, для чьих граждан ЕС рекомендует снимать ковидные ограничения на въезд.

Страны ЕС закроют границы для украинцев

Об этом написал журналист «Радио Свобода» Рикард Джозвяк на своей странице в Twitter, сославшись на собственные источники.

«Украина на этой неделе будет исключена из списка безопасных третьих стран, из которых рекомендуется въезд в ЕС. Ее добавили в середине июля, но всплеск недавних случаев означает, что страна больше не будет входить в список», – написал Джозвяк.

Напомним, Совет Евросоюза последний раз пересматривал “зеленый список” стран 8 октября. Тогда Украину в нем оставили, хотя она уже не соответствовала показателям “ковидной” безопасности.

Сейчас в списке стран, жителей которых разрешается принимать странам ЕС, 18 государств. Сам список носит рекомендательный характер, но руководство стран Евросоюза, как правило, прислушиваются к рекомендациям Совета и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке.

Ранее Власти писали, что Украину внесли в список стран, из которых можно беспрепятственно въезжать на территорию ЕС в период пандемии.

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Тэги: ес, коронавирус
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