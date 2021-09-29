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08:56 19 Октября 2021 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Лига чемпионов. «Шахтер» – «Реал»: где и когда смотреть

Матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Реал» состоится во вторник, 19 октября.

Донецкому

Начало поединка на НСК «Олимпийский» запланировано на 22:00 по киевскому времени.

В групповом раунде Лиги чемпионов на счету украинской команды пока лишь одно очко и ни одного забитого гола.

Донецкому «Шахтеру» удалось год назад обыграть мадридский «Реал» дважды. Подопечные теперь уже Роберто Де Дзерби попытаются повторить прошлогодний успех и взять очки в предстоящих матчах с испанским клубом.

Тем более, что «Реал» не сможет рассчитывать на помощь Гарета Бэйла и Эдена Азара. Также в Киев не приедут Дани Карвахаль, Дани Себальос, Лука Йович и Иско.

В прямой трансляции на территории Украины поединок «Шахтер» — «Реал» покажут в 22:00 видеосервис MEGOGO и платформа Volia TV. Кроме того, прямая трансляция из Киева запланирована на телеканале «Матч! Футбол 2» (Россия).

В другом поединке в группе D на миланском «Джузеппе Меацца» в 22:00 по киевскому времени сойдутся миланский «Интер» и молдавский «Шериф».

Источник:
Тэги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Шахтер Донецк
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