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Главная » Мир » Общество
09:19 19 Октября 2021 Просмотров 213   КомментариевКомментарии

КНДР выпустила ракеты в сторону Японии

По словам южнокорейских и японских официальных лиц, Северная Корея выпустила баллистические ракеты во вторник утром.

КНДР в последнее время активизировала испытания ракетного оружия.

Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, запуск состоялся примерно в 10:00 по местному времени, передает  CNN.

По данным южнокорейских военных, КНДР выпустила одну ракету.

В связи с инцидентом администрация президента Южной Кореи намерена сегодня провести заседание Совета национальной безопасности страны.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Северная Корея выпустила две баллистические ракеты. Он заявил, что Япония «решительно ответит» на действия Пхеньяна.

КНДР в последнее время активизировала испытания ракетного оружия. Власти писали, что КНДР провела испытания новой крылатой ракеты.

Источник:
Тэги: Япония, КНДР, баллистические ракеты
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