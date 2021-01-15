КНДР выпустила ракеты в сторону Японии
По словам южнокорейских и японских официальных лиц, Северная Корея выпустила баллистические ракеты во вторник утром.
Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, запуск состоялся примерно в 10:00 по местному времени, передает CNN.
По данным южнокорейских военных, КНДР выпустила одну ракету.
В связи с инцидентом администрация президента Южной Кореи намерена сегодня провести заседание Совета национальной безопасности страны.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Северная Корея выпустила две баллистические ракеты. Он заявил, что Япония «решительно ответит» на действия Пхеньяна.
КНДР в последнее время активизировала испытания ракетного оружия. Власти писали, что КНДР провела испытания новой крылатой ракеты.