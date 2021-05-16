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09:33 19 Октября 2021 Просмотров 166   КомментариевКомментарии

Под Харьковом микроавтобус влетел в грузовик: трое погибших

На трассе Харьков-Симферополь вблизи села Копанки Красноградского района в результате крупного ДТП три человека погибли и трое получили различные травмы.

Под Харьковом произошло смертельное ДТП

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области. Инцидент произошел около 06:00.

По информации спасателей, микроавтобус Mercedes-Benz врезался в грузовик «КамАЗ», который ехал в попутном направлении.

Три человека, которые находились в микроавтобусе, погибли на месте, еще троих госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

На месте происшествия работало пять спасателей и одна единица спецтехники.

Ранее Власти писали, что на трассе под Киевом водитель автомобиля Skoda нарушил скоростной режим, не справился с управлением и влетел в отбойник.

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Тэги: Харьков, дтп
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