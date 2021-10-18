Впервые в своей истории Украина импортировала яйца из Беларуси

Уже два года птицеводство – убыточная отрасль в Украине. И последствия этого для рынка ужасные.

Производство яиц в Украине сократилось на 3 млрд штук.



Об этом заявил исполнительный директор «Союза птицеводов Украины» Сергей Карпенко, передает AgroPortal со ссылкой на сообщение ассоциации.

В июле-августе этого года Украина впервые за годы независимости импортировала яйца из Беларуси, потому что, по словам Карпенко, закрылось более 30 предприятий по производству яиц.

«За два года поголовье сократилось на 11 млн голов. Производство мяса птицы сократилось на 40 тысяч тонн с начала года. Производство яиц – на 3 млрд штук, что составляет четверть от объема производства 2020 года», – отметил он.

По его словам, снижения цен на корма, даже с рекордным урожаем, не будет, так как повышаются цены на электроэнергию и газ.

Как писали Власти, инфляцию в Украине и других странах провоцирует охвативший мир энергетический кризис.

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