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Главная » Украина » Политика
11:23 19 Октября 2021 Просмотров 51   КомментариевКомментарии

В Украину прилетел глава Пентагона: о чем будет говорить с Зеленским

В рамках визита министра обороны США в Украину запланированы его встречи с украинским коллегой Андреем Тараном и президентом Владимиром Зеленским.

Ллойд Остин прилетает в Украину.

Ллойд Остин посетит Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщили в американском посольстве «Европейской правде».

Как сообщили в посольстве, с министром обороны Украины Андреем Тараном глава Пентагона обсудит «прогресс Украины в реализации реформ в области обороны и военно-промышленного комплекса, необходимых для продвижения ее евроатлантических стремлений, а также безопасность в Черном море».

С президентом Владимиром Зеленским обсудят двустороннее и региональное сотрудничество в области безопасности.

Остин прилетел в Киев

Остин прилетел в Киев


«Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических стремлений, и выразить нашу приверженность развитию способности Украины в сдерживании дальнейшей российской агрессии», – написал Остин в Twitter


Как писали Власти, оборонное ведомство США готовит европейское турне Ллойда Остина. В его рамках он посетит в том числе Украину.

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Тэги: Пентагон, визит, Ллойд Остин
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