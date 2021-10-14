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Главная » Мир » Происшествия
11:14 19 Октября 2021 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

Стрелок из лука в Норвегии убивал своих жертв не стрелами: в полиции рассказали новые подробности

Пятеро человек, погибших в результате нападения в норвежском Конгсберге были убиты не из лука – они были зарезаны.

Норвежская полиция на месте преступления.

Преступник «в какой-то момент выбросил или потерял лук и стрелы», рассказал представителям СМИ инспектор полиции Пер Томас Омхольт, которого цитирует Der Tagesspiegel.

По словам полицейского, убийца расправлялся со своими жертвами при помощи «острого предмета» и, очевидно, нападал на людей без разбора.

Инспектор полиции не стал уточнять, о каком именно «остром предмете» идет речь.

По его информации, следователи считают, что убийца – не «радикальный исламист», как предполагалось ранее, а обычный психопат.

Арестованный 37-летний датчанин Эспен Андерсен Браатен уже признался в убийстве, уточняет Euronews.

Власти писали, что в прошлую среду пять человек были убиты в Конгсберге на юго-востоке Норвегии.

Источник:
Тэги: Норвегия, лук, стрелы
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