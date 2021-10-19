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Главная » Украина » Общество
10:19 19 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

За сутки 18 октября в Украине умерло от коронавирусной болезни 538 человек, что является рекордным показателем с начала пандемии.

Печальную статистику заболеваемости и смертности привели в министерстве здравоохранения. Предыдущий рекорд смертности был зафиксирован 7 апреля этого года: за сутки 6 апреля умер 481 человек.

Также за минувшие сутки зафиксировали 15 579 случаев заболевания COVID-19. Госпитализировали 2 852 человека, выздоровели 7 776 человек.

Лидерами по количеству заболеваний стали: Одесская (1 418), Харьковская (1 412), Днепропетровская (1 203), Запорожская (1 019) и Львовская (959) области.

Среди новых больных 1 309 детей и 282 медработника.

Ранее Власти писали, что в городе Корюковка Черниговской области от COVID-19 умер ученик 9 класса школы №4.

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Тэги: covid-19
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