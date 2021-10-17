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Главная » Украина » Общество
12:16 19 Октября 2021 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

В Украине установили нормы по количеству прививок от COVID-19 в неделю

Министерство здравоохранения установило целевые показатели по охвату вакцинацией от COVID-19 на уровне 1,5 млн уколов в неделю.

В Украине установили нормы вакцинации

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. Соответствующее распоряжение уже подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, каждая область соответствии со своими возможностями получила свой нормативный показатель прививок, который вполне может выполнить.

“Все поставленные цели реальные, утверждены и отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская области, уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией”, – сообщил министр.

Самый высокий суточный рекорд, установленный в последнее время, составляет 193 тыс. прививок.

После перехода на “красный” уровень эпидемиологической опасности Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры по количеству прививок первой дозой в сутки. Оно возросло вдвое.

Также Ляшко отметил, что главная задача для местных властей – увеличить количество центров вакцинации и сделать график их работы максимально удобными для населения.

Как ранее сообщали Власти, в Украине намерены дважды расширить список профессий, обладатели которых должны быть обязательно вакцинированы от COVID-19 для продолжения своей работы.

Источник:
Тэги: вакцинация, виктор ляшко
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