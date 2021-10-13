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Главная » Мир » Общество
13:14 19 Октября 2021 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Россия установила новый мировой рекорд по количеству смертей от COVID-19

В России по состоянию на 19 октября установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса с начала пандемии – за сутки умерло 1015 пациентов

В России за сутки умерло более 1000 человек от COVID-19

Об этом сообщил московский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Заболели коронавирусом 33 740 человек.

За сутки в России полностью выздоровели 23 426 человек

Всего с начала пандемии было зафиксировано 225 325 смертей от COVID-19.

По данным сервиса Worldometers, сейчас по суточной смертности от коронавирусной болезни Россия занимает первое место в мире. По количеству же новых случаев она третья.

Россия - первая в мире по смертности от COVID-19

Россия - первая в мире по смертности от COVID-19

Всего коронавирусом в России заболели 8 млн 060 тысяч 752 человека, из них 33 740 – за прошедшие сутки. Выздоровел 7 млн 040 тысяч 481 зараженный (+16 431 за сутки). Продолжают бороться с заболеванием 785 647 человек.

Как ранее сообщали Власти, предыдущий рекорд смертности от осложнений заболевания был установлен в России неделю назад – 12 октября.

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Тэги: Россия, covid-19
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