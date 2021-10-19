Войну на Донбассе начала Россия, – министр обороны США
Виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия, которая начала проявлять агрессию.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщило Интерфакс-Украина. Глава Пентагона высказал свою позицию во время брифинга с министром обороны Украины Андреем Тараном 19 октября в Киеве.
«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», – заявил Остин.
По его словам, США продолжат оказывать Украине необходимую поддержку в конфликте с Россией.
«Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать её способность защищать её территориальную целостность и неприкосновенность», – заявил министр.
Как ранее сообщали Власти, в Украину прилетел глава Пентагона Ллойд Остин, который встретится с президентом Зеленским и министром обороны Тараном.