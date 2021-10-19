Войну на Донбассе начала Россия, – министр обороны США

Виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия, которая начала проявлять агрессию.

Ллойд Остин назвал виновника войны на Донбассе



Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщило Интерфакс-Украина. Глава Пентагона высказал свою позицию во время брифинга с министром обороны Украины Андреем Тараном 19 октября в Киеве.

«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», – заявил Остин.

По его словам, США продолжат оказывать Украине необходимую поддержку в конфликте с Россией.

«Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать её способность защищать её территориальную целостность и неприкосновенность», – заявил министр.

Как ранее сообщали Власти, в Украину прилетел глава Пентагона Ллойд Остин, который встретится с президентом Зеленским и министром обороны Тараном.

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