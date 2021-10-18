Украина попытается перевести Саакашвили из грузинской тюрьмы в украинскую

Украина будет пробовать вернуть бывшего президента Грузии и украинского гражданина Михеила Саакашвили всеми доступными правовыми способами.

Украина будет добиваться освобождения Саакашвили



Об этом в интервью Украинской правде заявил министр юстиции Денис Малюська.

«Мы то будем стараться (забрать Саакашвили – ред.), а дадут ли нам – это вопрос”, – сказал глава Минюста.

Он добавил, что саакашвили является не только гражданином Украины, но и гражданином Грузии.

По словам Малюськи, грузинские власти уже неоднократно заявляли, что не отдадут своего третьего президента Украине.

“Будем пробовать все юридические механизмы, чтобы это урегулировать»,- резюмировал министр.

Ранее Власти писали, что Михеила Саакашвили, который продолжает голодовку в СИЗО Рустави, может освободить помилование президента страны Саломе Зурабишвили.

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