Власти испанского Сантандера дадут денег жителям на покупку электровелосипедов

Таким образом город на севере Испании хочет подтолкнуть своих жителей к выбору более здоровой жизни и устойчивой мобильности.

Жителей Сантандера хотят подтолкнуть к выбору ЗОЖ



Муниципалитет Сантандера должен утвердить в ближайшие дни проект постановления, согласно которому жители города будут получать помощь при покупке электрических велосипедов.

Финансовая помощь достигнет 350 евро и должна побудить местных испанцев сделать приоритет в выборе экологичного велосипедного транспорта. Эта мера также поддержит местный бизнес. Всего городской совет выделит 75 000 евро на первый запланированный конкурс, который поддержит покупку до 215 городских электровелосипедов.

«Мы прекрасно понимаем, что должны двигаться в направлении города, который становится все более дружелюбным, комфортным и безопасным для пешеходов и велосипедистов, и поэтому мы пользуемся этим моментом, чтобы еще больше способствовать мобильности велосипедистов в муниципалитете с устойчивой и эффективной точки зрения», – отметил советник местного муниципалитета, который надеется, что эта помощь станет катализатором для многих жителей, которые выберут этот вид транспорта.

Гранты будут направлены на жителей старше 18 лет, зарегистрированных как проживающие в Сантандере не менее 6 месяцев до публикации объявления.

Среди требований – необходимость совершать покупки в местном магазине, тем самым поддерживая предпринимателей. Кроме того, цена велосипеда не может превышать 1500 евро (без НДС), и он не может быть передан третьей стороне в течение следующих двух лет.

Как ранее сообщали Власти, в некоторых городах США начали платить художникам пособия, чтобы они не искали вторую работу.

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