Смерть Павлова в Кривом Роге: открыто производство по умышленному убийству
Смерть покойного брата мэра Кривого Рога Андрея Павлов расследуют по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины как умышленное убийство.
Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
В сообщении отмечено, что 18 октября 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 44-летнего Андрея Павлова. Его тело нашли в его квартире без видимых телесных повреждений.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, ведется досудебное расследование.
Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
В сети озвучивались различные версии трагедии. Так криворожский блогер блогер Алексей Таймурзин сообщил, что погибший Павлов якобы страдал от алкоголизма и умер в результате запоя.
Однако, друг Павлова Юрий Колесниченко опроверг эту информацию. Он заявил, что покойный никогда не злоупотреблял спиртным, а большую часть своего времени проводил за работой.
Ранее Власти писали, что в Кривом Роге 18 октября было найдено тело Андрея Павлова, который был родным братом погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова.