Смерть Павлова в Кривом Роге: открыто производство по умышленному убийству

Смерть покойного брата мэра Кривого Рога Андрея Павлов расследуют по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины как умышленное убийство.

Расследование смерти Павлова проджолжается



Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

В сообщении отмечено, что 18 октября 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 44-летнего Андрея Павлова. Его тело нашли в его квартире без видимых телесных повреждений.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, ведется досудебное расследование.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

В сети озвучивались различные версии трагедии. Так криворожский блогер блогер Алексей Таймурзин сообщил, что погибший Павлов якобы страдал от алкоголизма и умер в результате запоя.

Однако, друг Павлова Юрий Колесниченко опроверг эту информацию. Он заявил, что покойный никогда не злоупотреблял спиртным, а большую часть своего времени проводил за работой.

Ранее Власти писали, что в Кривом Роге 18 октября было найдено тело Андрея Павлова, который был родным братом погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова.

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