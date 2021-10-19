Слуги исключили из фракции депутата, которая не поддержала закон об олигархах

Депутат от “Слуги народа” исключили Людмилу Буймистер из своей фракции в Верховной Раде.

Людмилу Буймистер исключили из фракции «Слуга народа»



Решение об этом объявил спикер Рады Руслан Стефанчук на заседании 19 октября.

«Поступила информация от фракции «Слуга народа», в которой сказно, что согласно части 3 статьи 60 закона «О регламенте Верховной Рады» сообщаем об исключении из депутатской фракции политической силы «Слуга народа» народного депутата Буймистер Людмилу Анатольевну. Информация оформлена письмом», — отметил спикер.

Напомним, ранее Буймистер не поддержала закон об олигархах и решение об отзыве Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Буймистер в 2019 году была избрана народным депутатом 9 созыва по 223 округу (Шевченковский район Киева) от партии «Слуга народа» как беспартийная. Поэтому после возможного исключения из фракции она останется депутатолм ВР.

Ранее Власти сообщали, что народные депутаты от “Слуги народа” приняла решение инициировать процедуру исключения из состава своей фракции Людмилы Буймистер.

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