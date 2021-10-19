НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
15:45 19 Октября 2021 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Слуги исключили из фракции депутата, которая не поддержала закон об олигархах

Депутат от “Слуги народа” исключили Людмилу Буймистер из своей фракции в Верховной Раде.

Людмилу Буймистер исключили из фракции «Слуга народа»

Решение об этом объявил спикер Рады Руслан Стефанчук на заседании 19 октября.

«Поступила информация от фракции «Слуга народа», в которой сказно, что согласно части 3 статьи 60 закона «О регламенте Верховной Рады» сообщаем об исключении из депутатской фракции политической силы «Слуга народа» народного депутата Буймистер Людмилу Анатольевну. Информация оформлена письмом», — отметил спикер.

Напомним, ранее Буймистер не поддержала закон об олигархах и решение об отзыве Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Буймистер в 2019 году была избрана народным депутатом 9 созыва по 223 округу (Шевченковский район Киева) от партии «Слуга народа» как беспартийная. Поэтому после возможного исключения из фракции она останется депутатолм ВР.

Ранее Власти сообщали, что народные депутаты от “Слуги народа” приняла решение инициировать процедуру исключения из состава своей фракции Людмилы Буймистер.

Источник:
Тэги: Верховная Рада, слуга народа, Людмила Буймистер
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
19.10.2021 07:04
Слишком много светится на ТВ: Слуги решили выгнать из фракции Людмилу Буймистр
ТОР
04.09.2021 11:00
В КИУ назвали имена депутатов-прогульщиков
ТОР
16.07.2021 16:00
Монастырский назначен главой МВД
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Украине рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

10:19 Украина

В Чехии объявили о недееспособности президента, парламент рассмотрит вопрос об отставке

09:30 Мир

На Черниговщине от COVID-19 умер подросток

07:56 Украина

Евросоюз закроет границы для граждан Украины из-за всплеска COVID-19

07:19 Украина

Пакман пожирает звезды: телескоп Hubble сделал фантастический снимок взорвавшейся сверхновой

04:21 Мир

Испанская писательница пришла за наградой в 1 млн евро и оказалась тремя мужчинами

01:20 Мир

Мы можем проиграть: в США забили тревогу после испытания Китаем гиперзвуковой ракеты

00:14 Мир

Названо имя дипломата, который загадочно умер в Киеве

09:37 Украина

Вакцинация детей в Украине: в Минздраве рассказали, с кого начнут

09:27 Украина

Удивительное открытие совершили ученые, исследовав доисторические фекалии

23:53 Мир

В Киеве при загадочных обстоятельствах погиб дипломат

19:15 Украина

Новости | NetGameSlots.com