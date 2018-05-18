Рада внесла правки в закон о НАБУ: директора теперь будет назначать Кабмин

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о приведении закона о Национальном антикоррупционном бюро в соответствие с Конституцией.

Рада изменила закон о НАБУ



«За» проголосовали 304 нардепов, «против» – 12, «воздержались» – 23.

Закон определяет статус НАБУ как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом и устанавливает особенности взаимодействия НАБУ с Кабмином и другими органами власти, чтобы избежать вмешательства правительства в деятельность бюро.

Согласно новой редакции закона право назначать увольнять директора НАБУ переходит от президента к Кабмину. Именно такую норму ранее Конституционный суд признал неконституционной.

Перед назначением будет проходить конкурс. В комиссию войдет три представителя от Кабмина и три международных эксперта. Правда, последних также назначать будет Кабмин.

При принятии решения хотя бы два голоса «за» должны быть поданы международными экспертами.

Уволить директора НАБУ Кабмин можно будет только на основаниях, предусмотренных законом, и в случае, если за такое решение проголосуют две трети министров.

Оценивать эффективность работы НАБУ будет комиссия из трех международных экспертов, которую назначат в правительстве.

Закон определяет, что действующий директор НАБУ Артем Сытник продолжит выполнять обязанности до окончания срока пребывания в должности.

Таким образом решена еще одна юридическая коллизия, вызванная решением КС о неконституционности назначения Сытника указом президента.

Он был назначен 16 апреля 2015 года на 7 лет.

Ранее Власти писали, что 28 августа 2020 года Конституционный Суд признал неконституционным указ президента Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

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