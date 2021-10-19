«Шахтер» встретится с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов

На этой неделе пройдет 3-й тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в рамках которого донецкий «Шахтер» на «Олимпийском» стадионе в Киеве примет мадридский «Реал».

В первых двух турах команды группы D успели удивить болельщиков неожиданными результатами. Молдавский «Шериф» сначала обыграл на своем поле «Шахтер», а затем взял 3 очка в Мадриде против «Реала». «Шахтер», в свою очередь, в домашнем матче против миланского «Интера» контролировал игру и сыграл вничью с чемпионом Италии, немного не дотянув до победы. Если вы хотите поставить на исход какого-либо матча в этой непредсказуемой группе, ознакомьтесь перед этим со стратегиями ставок на спорт 2021 года на портале Vseprosport.

Мадридский клуб одержал гостевую победу над «Интером» в первом туре Лиги чемпионов, после чего обыграл в гостях «Валенсию» (2:1) и разгромил «Мальорку» (6:1) на «Сантьяго Бернабеу». Однако сейчас команда Карло Анчелотти идет на серии из трех матчей без побед: «сливочные» сыграли вничью с «Вильярреалом» (0:0) и уступили «Шерифу» (1:2), а в прошлом туре Ла Лиги «Реал» и вовсе проиграл новичку чемпионата – «Эспаньолу» (1:2).

«Шахтер», напротив, набрал хороший ход – после поражения от «Шерифа» команда Де Дзерби выдала серию из 6 матчей без поражений, из которых 4 поединка завершились победами, в том числе – над киевским «Динамо» в матче за Суперкубок Украины (3:0).

В составе донецкого клуба из-за травм, скорее всего, не выйдут Коноплянка, Матвиенко, Мораес и Траоре. В составе мадридцев травмированных еще больше: Азар, Бэйл, Иско, Йович, Карвахаль и Себальос.

Поединок в НСК «Олимпийский» начнется в 22:00. Главный арбитр матча – серб Срджан Йованович, который уже работал на игре этих команд в прошлом году – тогда «Шахтер» одержал победу со счетом 3:2.