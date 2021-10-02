ВОЗ отправит в бедные страны таблетки от коронавируса

Новая программа Всемирной организации здравоохранения направлена на обеспечение бедных стран препаратами для лечению COVID-19.

Экспериментальные таблетки молнупиравир от компании Merck & Co.



Противовирусные препараты для пациентов с легкими симптомами обойдутся всего в 10 долларов за курс, говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Экспериментальная таблетка молнупиравира компании Merck & Co, вероятно, будет одним из таких препаратов.

В документе подчеркивается, что ВОЗ хочет увеличить поставки лекарств и тестов в бедные страны по относительно низкой цене.

Программой предусмотрены поставки около миллиарда тестов на COVID-19 в бедные страны и закупка лекарства для лечения 120 миллионов пациентов.

Агентству сообщили, что программа все еще находится в стадии обсуждения. Документ также будет разослан мировым лидерам в преддверии саммита G20 в Риме в конце этого месяца.

Ранее Власти писали, что в США успешно испытали таблетки от COVID-19.

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