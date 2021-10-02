ВОЗ отправит в бедные страны таблетки от коронавируса
Новая программа Всемирной организации здравоохранения направлена на обеспечение бедных стран препаратами для лечению COVID-19.
Противовирусные препараты для пациентов с легкими симптомами обойдутся всего в 10 долларов за курс, говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.
Экспериментальная таблетка молнупиравира компании Merck & Co, вероятно, будет одним из таких препаратов.
В документе подчеркивается, что ВОЗ хочет увеличить поставки лекарств и тестов в бедные страны по относительно низкой цене.
Программой предусмотрены поставки около миллиарда тестов на COVID-19 в бедные страны и закупка лекарства для лечения 120 миллионов пациентов.
Агентству сообщили, что программа все еще находится в стадии обсуждения. Документ также будет разослан мировым лидерам в преддверии саммита G20 в Риме в конце этого месяца.
Ранее Власти писали, что в США успешно испытали таблетки от COVID-19.