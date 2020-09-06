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Главная » Украина » Экономика
18:48 19 Октября 2021 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

В Житомире снесли знаменитую фабрику носков, которая работала более 80 лет

В Житомире снесли часть знаменитой чулочной фабрики. Еще в марте в городе заговорили о том, что фабрику планируют продать.

На территории бывшей фабрики остались админздание и главный цех.

На фабрике объяснили, что помещение и предприятие продают отдельно. Сейчас предприятие переехало в другое здание, а на его бывшей территории начались работы по демонтажу, сообщает Житомир.info.

По состоянию на 18 октября на территории остались админздание и главный цех, а на месте вспомогательных цехов теперь пустырь.

Новым владельцем помещений стал ООО «Эпицентр К».

Что построят на месте фабрики, местные журналисты пытались узнать у нового владельца. Однако получить комментарий не удалось.

Здесь теперь работают экскаваторы.

На месте вспомогательных цехов теперь пустырь.

Источник:
Тэги: носки, фабрика, чулки
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