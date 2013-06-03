НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
22:46 19 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Запорожье 12-летняя девочка спасла жизнь матери, у которой остановилось сердце

Ребенок вызвал «скорую» для потерявшей сознание матери и под руководством диспетчера проводил реанимационные мероприятия.

Об этом сообщили на Facebook-странице Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Запорожского райсовета.

Девочка позвонила в «скорую помощь» в середине дня и сообщила, что ее 35-летняя мать потеряла сознание и не дышит.

Диспетчер незамедлительно направил на место происшествия бригаду и начал давать девочке указания по проведению экстренных реанимационных мероприятий.

Диспетчер оставался на связи с девочкой примерно 11 минут.

Оперативные действия девочки и диспетчера фактически помогли врачам «скорой» спасти женщине жизнь.

После оказания медицинской помощи больная в тяжелом состоянии была госпитализирована.

Источник:
Тэги: скорая помощь, Запорожье, девочка
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
03.06.2013 14:39
Медика, погибшего от рук психа, посмертно наградили орденом
ТОР
26.05.2013 13:06
В Запорожье шизофреник зарубил врача «скорой помощи»
ТОР
23.11.2010 13:10
В Запорожье 13-летняя девочка зарезала своего отца
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Украине рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

10:19 Украина

В Чехии объявили о недееспособности президента, парламент рассмотрит вопрос об отставке

09:30 Мир

На Черниговщине от COVID-19 умер подросток

07:56 Украина

Евросоюз закроет границы для граждан Украины из-за всплеска COVID-19

07:19 Украина

Пакман пожирает звезды: телескоп Hubble сделал фантастический снимок взорвавшейся сверхновой

04:21 Мир

Испанская писательница пришла за наградой в 1 млн евро и оказалась тремя мужчинами

01:20 Мир

Мы можем проиграть: в США забили тревогу после испытания Китаем гиперзвуковой ракеты

00:14 Мир

Невестка Кернеса попала в скандал из-за анекдота о бандеровце на Красной площади

17:31 Украина

Названо имя дипломата, который загадочно умер в Киеве

09:37 Украина

Вакцинация детей в Украине: в Минздраве рассказали, с кого начнут

09:27 Украина

Зеленский прокомментировал свои офшоры, но кое о чем умолчал

08:08 Украина

Новости | NetGameSlots.com