В Запорожье 12-летняя девочка спасла жизнь матери, у которой остановилось сердце

Ребенок вызвал «скорую» для потерявшей сознание матери и под руководством диспетчера проводил реанимационные мероприятия.

Об этом сообщили на Facebook-странице Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Запорожского райсовета.

Девочка позвонила в «скорую помощь» в середине дня и сообщила, что ее 35-летняя мать потеряла сознание и не дышит.

Диспетчер незамедлительно направил на место происшествия бригаду и начал давать девочке указания по проведению экстренных реанимационных мероприятий.

Диспетчер оставался на связи с девочкой примерно 11 минут.

Оперативные действия девочки и диспетчера фактически помогли врачам «скорой» спасти женщине жизнь.

После оказания медицинской помощи больная в тяжелом состоянии была госпитализирована.

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