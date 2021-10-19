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02:22 20 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Харькове незрячим паралимпийцам подарили книги и билеты в зоопарк

Власти Харькова подарили своим землякам-паралимпийцам с проблемами со зрением книги и билеты в зоопарк.

Марина Литовченко рассказала, как в Харькове награждали паралимпийцев

Об этом в Facebook написала чемпионка Паралимпиады-2020 Марина Литовченко.

По словам спортсменки, которая взяла олимпийское золото в настольном теннисе, на встрече с и.о. главы Харьковской ОГА Александром Скакуном и главой Харьковского облсовета Татьяной Егоровой-Луценко паралимпийцев «за самые высокие достижения наградили самыми ценными подарками» -  вручили по букету цветов и по Power Bank.

После этого спортсмены встретились с и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым, который подарил незрячим паралимпийцам книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Литовченко подчеркнула, что книга напечатана не шрифтом Брайля.

После таких  награждений Литовченко заключила, что паралимпийцам не нужна поддержка от города и области, ведь «они самые «обеспеченные» граждане города.

По словам чемпионки, ей хочется рыдать от такого «прекрасного» отношения и поддержки города».

Ранее Власти писали, что президент Владимир Зеленский присвоил звание

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Тэги: Харьков, паралимпиада
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