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07:26 20 Октября 2021 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Pixel 6 и Pixel 6 Pro: Google представил новые смартфоны

Google во вторник, 19 октября, представил два новых телефона Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, а также множество функций, поддерживаемых его новым процессором Tensor.

Google представил Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Об этом сообщило The Verge. Вот самые важные вещи, о которых Google анонсировал во время прямой трансляции.

После нескольких месяцев утечек мы получили полную информацию о телефонах Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro: Pixel 6 будет продаваться за 599 долларов, а Pixel 6 Pro – за 899 долларов. Оба будут оснащены процессором Google Tensor и 50-мегапиксельной камерой (которая во время обработки ограничивает изображения до 12,5 мегапикселей).

В телефонах также есть сверхширокоугольная камера, а Pro добавляет телеобъектив и улучшает селфи-камеру с более широким объективом и сенсором с более высоким разрешением.

Модель Pro также физически больше, но это не большая разница.

Большая часть мероприятия Google была сосредоточена на разработанном Google процессоре Tensor, на котором работают Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

Google продемонстрировал, как машинное обучение его чипа может помочь справиться с такими задачами, как распознавание голоса, уменьшение размытости фотографий и даже автоматическое стирание ненужных людей с фона.

Кроме того чип способен поддерживать функцию создания субтитров и перевода в реальном времени.

По мнению Google, новый процессор конкурентоспособен с последними версиями Qualcomm Snapdragon, когда речь идет об общей производительности ЦП и ГП.

Google также подчеркнул, как Tensor может помочь сделать его телефоны более персонализированными, но не вдавался в подробности того, как именно это будет работать.

Ранее Власти писали, что Минцифры обсудил с Google продвижение украинского контента.

Источник:
Тэги: Google
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