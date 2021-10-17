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Главная » Украина » Общество
08:03 20 Октября 2021 Просмотров 51   КомментариевКомментарии

Украина – 4-я в мире по смертности от COVID-19

Украина занимает 4 место в мире по суточной смертности от COVID-19 по данным за полные сутки 18 октября.

Украина на 4-м месте в мире по смертности от COVID-19

Информация об этом представлена на сайте Worldometers. В стране за сутки умерло 538 человек.

Первое место занимают США – 1563 умерших, второе Россия – 1015, третье Румыния – 561.

18 октября в мире диагностировали более 411 000 новых случаев заболевания коронавирусом.

Лидерами по заболеваемости являются  США (более 71 тыс новых случаев), Великобритания (более 43 тыс), Россия (более 33 тыс).

Украина занимает 6-ую позицию с показателем 15579 новых инфицированных в сутки.

Показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире

Показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире

В Европе по суточному приросту заболевших лидируют Великобритания, Россия и Румыния. Украина – четвертая.

По суточной смертности от коронавируса в Европе на первом месте Россия, далее идут Румыния и Украина.

Ранее Власти писали, что за сутки 18 октября в Украине умерло от коронавирусной болезни 538 человек, что является рекордным показателем с начала пандемии.

Источник:
Тэги: коронавирус, covid-19
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