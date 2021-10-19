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08:14 20 Октября 2021 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

«Реал» забил «Шахтеру» пять безответных голов

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на НСК «Олимпийский» принимал мадридский «Реал».

Украинский клуб потерпел сокрушительное поражение в Лиге чемпионов.

Счет был открыт на 37-й минуте встречи – Лукас Васкес навесил с правого фланга на Бензема, однако тот даже не сумел дотронуться до мяча – его опередил Кривцов, который перебросил мяч через Трубина в собственные ворота – 0:1.

На втором тайме «сливочные» быстро удвоили свое преимущество – на 51-й минуте Додо неудачно вбросил мяч из-за боковой линии прямо на ногу Бензема. Француз развил атаку на левом фланге, отдал на Модрича, который в касание вывел Винисиуса один на один с Трубиным и Жуниор спокойно отправил мяч в сетку – 0:2.

Спустя пять минут Винисиус оформил дубль – 0:3.

А еще через девять минут Винисиус сделал ассист на Родриго, который метров с десяти отправил мяч под перекладину – 0:4.

Мадридцы забили в добавленное время – Бензема оставили одного в штрафной, и он отправил мяч в сетку после передачи от Асенсио.

Шахтер – Реал 0:5

Голы: Сергей Кривцов 38 (авт.), Винисиус Жуниор 51, Винисиус Жуниор 56, Родриго Силва 65, Карим Бензема 90+1

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Марлон, Майкон де Андраде, Тете (Марлос 46), Манор Соломон (Маркос Антонио 46), Алан Патрик (Тарас Степаненко 80), Исмаили (Виктор Корниенко 75), Педриньо, Фернандо дос Сантос Педро (Михаил Мудрик 75)

Реал: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Давид Алаба, Тони Кроос (Федерико Вальверде 79), Карим Бензема, Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич (Эдуарду Камавинга 79), Ферлан Менди (Марсело 70), Родриго Силва (Марко Асенсио 79), Винисиус Жуниор

Предупреждение: Маркос Антонио 47

Источник:
Тэги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Шахтер Донецк
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