Врачи рекомендуют срочно перевести в больницу голодающего в тюрьме Саакашвили

Врачебный консилиум рекомендовал администрации Руставской тюрьмы отправить заключённого в больницу для интенсивного наблюдения.

Согласие на госпитализацию должен дать лично Саакашвили.



Группа врачей посетила в тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает Грузия-Онлайн.

Врачебный консилиум рекомендовал администрации тюрьмы отправить заключенного в больницу для интенсивного наблюдения.

«Это не срочная госпитализация, но, поскольку вероятность осложнений высока, чтобы застраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать. Это не вопрос часов, но должно произойти в ближайшее время», – сказал врач Зураб Пагава.

Однако, согласие на госпитализацию должен дать лично Саакашвили, 19 дней назад объявивший голодовку.

Ранее Власти писали, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу, 1 октября, был задержан на территории этой страны. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.

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