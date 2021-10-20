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Главная » Украина » Общество
08:30 20 Октября 2021 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

COVID-19 в Украине: почти 19 тыс заболевших и 495 смертей за сутки

По состоянию на утро среды, 20 октября, в Украине официально подтверждены 2 679 185 случаев коронавирусной инфекции, новых случаев – 18 912.

За сутки в Украине заболелеи коронавирусом 18 912 человек

Об этом сообщили на сайте Минздрава. Из новых заболевших 1 447 – дети. Госпитализировали 5468 пациентов.

С начала пандемии в стране умерли уже 61 843 человека (+495​​​​​​​ за сутки), выздоровели 2 344 799 (+7 605).

В течение минувших суток в Украине провели 137 355 тестирований на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 67258,

методом ИФА – 14142,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 55955.

В общем все время пандемии в стране провели 13709705 исследований методом ПЦР.

Ранее Власти писали, что Украина занимает 4 место в мире по суточной смертности от COVID-19 по данным за полные сутки 18 октября.

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Тэги: коронавирус, covid-19
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