COVID-19 в Украине: почти 19 тыс заболевших и 495 смертей за сутки
По состоянию на утро среды, 20 октября, в Украине официально подтверждены 2 679 185 случаев коронавирусной инфекции, новых случаев – 18 912.
Об этом сообщили на сайте Минздрава. Из новых заболевших 1 447 – дети. Госпитализировали 5468 пациентов.
С начала пандемии в стране умерли уже 61 843 человека (+495 за сутки), выздоровели 2 344 799 (+7 605).
В течение минувших суток в Украине провели 137 355 тестирований на коронавирус, в частности:
методом ПЦР – 67258,
методом ИФА – 14142,
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 55955.
В общем все время пандемии в стране провели 13709705 исследований методом ПЦР.
Ранее Власти писали, что Украина занимает 4 место в мире по суточной смертности от COVID-19 по данным за полные сутки 18 октября.