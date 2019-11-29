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Главная » Мир » Общество
08:48 20 Октября 2021 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

В КНДР похвастались успешным запуском ракеты с подводной лодки

Северная Корея заявила, что во вторник успешно провела испытания новой баллистической ракеты, запускаемой с подводной лодки.

В ракете было применено «множество передовых технологий управления и наведения».

Об этом сообщает CNN со ссылкой на государственное информационное агентство KCNA.

Баллистическая ракета, запускаемая с подводных лодок (БРПЛ), была запущена с субмарины «Yongung», которая использовалась для испытания первой северокорейской БРПЛ в 2016 году.

В отчете говорится, что в ракете было применено «множество передовых технологий управления и наведения», которые «выведут оборонные технологии страны на более высокий уровень» и «повысят боевые возможности нашего флота под водой».

Совет безопасности ООН проведет в среду заседание за закрытыми дверями, чтобы обсудить последнее ракетное испытания в КНДР, сообщил CNN дипломат ООН, осведомленный о встрече.

Пхеньяну запрещено проводить испытания баллистических ракет и ядерного оружия в соответствии с международным правом.

Ранее Власти писали, во вторник утром Северная Корея выпустила две баллистические ракеты в сторону Японии.

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Тэги: КНДР, ракета, подводные лодки
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