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09:15 20 Октября 2021 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

“Харьковгаз” отключил целое село от газа: СБУ вмешалась

СБУ расследует обстоятельства, при которых было отключено газоснабжение в селе Благодатное Харьковской области.

В СБУ сочли, что действия газовой компании подпадают под ст. 109 Уголовного кодекса Украины.

Должностные лица АО «Харьковгаз» оставили без газа целое село в начале октября под видом ремонтных работ, сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Сразу после отключения от жителей села потребовали подписать соглашение на предоставление дополнительной услуги по обслуживанию внутридомовых систем. Таким образом, плата за газ для каждой семьи должна была вырасти на 1200-1800 гривен в год.

При этом руководство АО «Харьковгаз» заявило, что их компания не имеет никакого отношения к повышению цен на газ, а виновные в этом президент и правительство.

Поскольку повышение цен на газ вызвало многочисленные акции протеста местных жителей, в СБУ сочли, что действия газовой компании  подпадают под ст. 109 Уголовного кодекса Украины («действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»).

После вмешательства правоохранительных органов и местной власти, газоснабжения в село восстановили 17 октября.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители изучают все обстоятельства этой ситуации.

Ранее Власти писали, что цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд.

Источник:
Тэги: СБУ, газ, Харьковская область
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