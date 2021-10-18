Цукерберг изменит название компании Facebook ради своей метавселенной

Руководство Facebook, которое в последнее время занялось созданием виртуальной метавселенной, планирует изменить название компании.

Генеральный директор Марк Цукерберг планирует рассказать о ребрендинге через неделю.



Генеральный директор компании Марк Цукерберг планирует рассказать об этом 28 октября в ходе ежегодной конференции Connect, сообщает The Verge.

Однако презентация ребрендинга может произойти и раньше.

Новое название компании является секретом даже для его высшего руководства.

Издание отмечает, что смена названия «призвана сигнализировать о стремлении технологического гиганта быть известным не только социальными сетями», что Facebook является лишь одним из продуктов компании.

Комментировать ситуацию вокруг переименования в компании отказались.

Facebook – не первая известная технологическая компания, изменившая название. В 2015 году Google полностью реорганизовался в холдинговую компанию Alphabet. А Snapchat был переименован в Snap Inc. в 2016 году.

Ранее Власти писали, что Facebook хочет построить так называемую метавселенную – онлайн-мир, в котором люди могут играть, работать и общаться.

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