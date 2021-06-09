Рейтинг Зеленского упал, а Разумкова взлетел – соцопрос
Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 24,7% тех, кто определился со своим выбором, а за Петра Порошенко – 15,6%.
Такие данные опроса обнародовал Киевский международный институт социологии. Рейтинг Зеленского по сравнению с сентябрем 2021 года упал на 9%. Тогда за него готовы были голосовать 33,3% тех, кто определился.
Следующими в предполагаемой президентской гонке идут:
Юлия Тимошенко (12,2%);
Юрий Бойко (9,4%);
Игорь Смешко (7,8%);
Дмитрий Разумков (7,1%).
Социологи отметили, что в мае 2021 года рейтинг Разумкова составлял 3,1%, а в октябре он вырос почти в 2,5 раза.
Причина такого роста кроется в большом медийном внимании, прикованном в последнее время к личности экс-спикера.
По мнению социологов, его дальнейший рейтинг будет зависеть во многом от того, сможет ли политик сохранить присутствие в ведущих СМИ страны.
Также в социсследовании отметили, что поддержка Порошенко, Тимошенко, Бойко находится на примерно одинаковом уровне, а показатели Смешко несколько снизились.
Всеукраинский опрос «Социально-политическая ситуация в Украине» проводился КМИС с 15 по 18 октября 2021 методом телефонных интервью с использованием компьютера по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Автономной республики Крым. Всего было опрошено 1200 респондентов, погрешность не превышает 3,2%.
Ранее Власти сообщали, что экс-спикер Верховной Рады прокомментировал слухи, что может объединиться с Владимиром Гройсманом, Виталием Кличко или Арсеном Аваковым.