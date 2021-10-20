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Главная » Украина » Экономика
10:12 20 Октября 2021 Просмотров 55   КомментариевКомментарии

Бойкот за анекдот: украинские компании и торговые отказываются от продукции YARO

Ряд крупных украинских компаний отказался продавать продукцию под брендом YARO, принадлежащем Юлии Приваловой, которая Instagram опубликовала оскорбительный анекдот о бандеровцах.

Украинские компании бойкотируют продукцию Юлии Приваловой

Об этом сообщил Telegram-канал STERNENKO. По его информации от продукции Приваловой уже отказались четыре торговые сети, две службы доставки и крупная сеть кофеен.

Активист перечислил названия компаний, бойкотирующих YARO:

  • Rozetka;
  • Сильпо;
  • Winestore;
  • Алло;
  • сеть кофеен Идеалист;
  • Rocket,
  • Glovo.

Yaro – это бренд натуральных сладостей и комплексов полезного питания.

Согласно данным госреестра Минюста, Привалова владеет компаниями Фул лайф и Слоу Фудс. За 2020 год последняя получила 21,4 млн грн дохода и 122 000 грн прибыли.

Ранее Власти писали, что невестка покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Юлия Привалова выложила в Instagram селфи с мужем с Красной площади в Москве, а в комментариях оставила украинофобский анекдот.

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