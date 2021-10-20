Бойкот за анекдот: украинские компании и торговые отказываются от продукции YARO
Ряд крупных украинских компаний отказался продавать продукцию под брендом YARO, принадлежащем Юлии Приваловой, которая Instagram опубликовала оскорбительный анекдот о бандеровцах.
Об этом сообщил Telegram-канал STERNENKO. По его информации от продукции Приваловой уже отказались четыре торговые сети, две службы доставки и крупная сеть кофеен.
Активист перечислил названия компаний, бойкотирующих YARO:
- Rozetka;
- Сильпо;
- Winestore;
- Алло;
- сеть кофеен Идеалист;
- Rocket,
- Glovo.
Yaro – это бренд натуральных сладостей и комплексов полезного питания.
Согласно данным госреестра Минюста, Привалова владеет компаниями Фул лайф и Слоу Фудс. За 2020 год последняя получила 21,4 млн грн дохода и 122 000 грн прибыли.
Ранее Власти писали, что невестка покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Юлия Привалова выложила в Instagram селфи с мужем с Красной площади в Москве, а в комментариях оставила украинофобский анекдот.