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11:16 20 Октября 2021 27 Комментарии
В США оценили эффективность прививок Pfizer для детей
Исследование Центов по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) свидетельствует: вакцина Pfizer на 93% предотвращает госпитализацию детей 12-18 лет.
Вакцина Pfizer разрешена детям старше 12 лет, но компания подала заявку на допуск препарата для прививок детям от 5 до 11 лет.
Исследования проводилось в период с июня по сентябрь, когда штамм «Дельта» был наиболее распространенным, сообщает The Guardian.
По данным, собранным в 19 детских больницах, из 179 пациентов, госпитализированных с коронавирусом, 97% не были вакцинированы.
Авторы исследования заявили, что полученные данные «подтверждают важность вакцинации для защиты молодежи от тяжелой формы COVID-19».
Ранее Власти писали, что в Украине готовятся к вакцинации от COVID-19 детей и подростков.
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Тэги: дети, вакцинация, коронавирус
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