НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
11:16 20 Октября 2021 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

В США оценили эффективность прививок Pfizer для детей

Исследование Центов по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) свидетельствует: вакцина Pfizer на 93% предотвращает госпитализацию детей 12-18 лет.

Вакцина Pfizer разрешена детям старше 12 лет, но компания подала заявку на допуск препарата для прививок детям от 5 до 11 лет.

Исследования проводилось в период с июня по сентябрь, когда штамм «Дельта» был наиболее распространенным, сообщает The Guardian.

По данным, собранным в 19 детских больницах, из 179 пациентов, госпитализированных с коронавирусом, 97% не были вакцинированы.

Авторы исследования заявили, что полученные данные «подтверждают важность вакцинации для защиты молодежи от тяжелой формы COVID-19».

Ранее Власти писали, что в Украине готовятся к вакцинации от COVID-19 детей и подростков.

Источник:
Тэги: дети, вакцинация, коронавирус
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.10.2021 10:28
Массовая вакцинация не остановит пандемию COVID-19, – китайский вирусолог
ТОР
14.10.2021 01:43
Ученые назвали особенности заражения и протекания COVID-19 у детей
ТОР
11.10.2021 10:15
Ученые выяснили, насколько вакцинация защищает от тяжелых случаев COVID-19 и смерти
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов, – Радуцкий

11:22 Украина

Более заразный и более опасный, чем Дельта: в Великобритании распространяется новый штамм COVID-19

07:14 Мир

Названа причина смерти брата покойного мэра Кривого Рога

06:46 Украина

В Украине рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

10:19 Украина

В Чехии объявили о недееспособности президента, парламент рассмотрит вопрос об отставке

09:30 Мир

На Черниговщине от COVID-19 умер подросток

07:56 Украина

Евросоюз закроет границы для граждан Украины из-за всплеска COVID-19

07:19 Украина

Пакман пожирает звезды: телескоп Hubble сделал фантастический снимок взорвавшейся сверхновой

04:21 Мир

Испанская писательница пришла за наградой в 1 млн евро и оказалась тремя мужчинами

01:20 Мир

Мы можем проиграть: в США забили тревогу после испытания Китаем гиперзвуковой ракеты

00:14 Мир

Невестка Кернеса попала в скандал из-за анекдота о бандеровце на Красной площади

17:31 Украина

Новости | NetGameSlots.com