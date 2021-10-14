В США оценили эффективность прививок Pfizer для детей

Исследование Центов по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) свидетельствует: вакцина Pfizer на 93% предотвращает госпитализацию детей 12-18 лет.

Вакцина Pfizer разрешена детям старше 12 лет, но компания подала заявку на допуск препарата для прививок детям от 5 до 11 лет.



Исследования проводилось в период с июня по сентябрь, когда штамм «Дельта» был наиболее распространенным, сообщает The Guardian.

По данным, собранным в 19 детских больницах, из 179 пациентов, госпитализированных с коронавирусом, 97% не были вакцинированы.

Авторы исследования заявили, что полученные данные «подтверждают важность вакцинации для защиты молодежи от тяжелой формы COVID-19».

Ранее Власти писали, что в Украине готовятся к вакцинации от COVID-19 детей и подростков.

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