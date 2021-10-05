НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
11:31 20 Октября 2021 Просмотров 218   КомментариевКомментарии

В Сенегале задержали корабль с 2 тоннами кокаина: это рекорд для страны

Во вторник военно-морские силы Сенегала изъяли 2026 кг кокаина с корабля, задержанного в 196 морских милях от Дакара.

Сенегальские моряки изъяли рекордный груз кокаина у наркоторговцев.

По словам источника, флот проводил операцию по перехвату судна, «причастного к международной торговле наркотиками», сообщает Reuters.

На борту корабля обнаружили чистый кокаин весом в 2026 кг, говорится в пресс-релизе управления по связям с общественностью вооруженных сил страны (Dirpa).

В последние годы в Сенегале подразделения военно-морского флота и таможни часто изымали кокаин в различных количествах. Однако это самое крупное изъятие после рекордных 2,4 тонн в 2007 году.

Ранее Власти писали, что сотни килограммов кокаина нашли в Шотландии в руинах замка.

Источник:
Тэги: кокаин
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.10.2021 20:30
В Шотландии в руинах замка нашли сотни килограммов кокаина
ТОР
10.08.2021 06:18
В Одесской области в бананах из Эквадора обнаружили 60 кг кокаина
ТОР
27.05.2021 09:00
На английском пляже нашли тонну кокаина
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Турции на переходе автомобиль сбил семейную пару украинцев: мужчина погиб

12:20  Мир

Украинцы высказали свое мнение об офшорах Зеленского: результаты соцопроса впечатляют

12:05  Украина

Ляшко инициирует отставку главы горздрава Запорожья после объезда центров вакцинации

12:05  Украина

Тайвань оценил вероятность войны с Китаем

11:57  Мир

В Сенегале задержали корабль с 2 тоннами кокаина: это рекорд для страны

11:31  Мир

Очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов, – Радуцкий

11:22  Украина

Возле российской границы засекли два бомбардировщика США

11:22  Мир

В США оценили эффективность прививок Pfizer для детей

11:16  Мир

Третьякова согласилась принять любое наказание от слуг и порассуждала о смерти

11:13  Украина

Новые правила пассажирских перевозок: Минздрав ответил на главные вопросы

10:43  Украина

На трассе Одесса-Киев столкнулись пять машин: три человека погибли. Фото и видео

10:25  Украина

Цукерберг изменит название компании Facebook ради своей метавселенной

10:13  Мир

Бойкот за анекдот: украинские компании и торговые отказываются от продукции YARO

10:12  Украина

Рейтинг Зеленского упал, а Разумкова взлетел – соцопрос

09:50  Украина

«Укрспецэкспорт» продал и отправил в США украинский боевой танк «Оплот»

09:40  Украина

“Харьковгаз” отключил целое село от газа: СБУ вмешалась

09:15  Украина

В КНДР похвастались успешным запуском ракеты с подводной лодки

08:48  Мир

Очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов, – Радуцкий

11:22 Украина

Более заразный и более опасный, чем Дельта: в Великобритании распространяется новый штамм COVID-19

07:14 Мир

Названа причина смерти брата покойного мэра Кривого Рога

06:46 Украина

В Украине рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

10:19 Украина

В Чехии объявили о недееспособности президента, парламент рассмотрит вопрос об отставке

09:30 Мир

На Черниговщине от COVID-19 умер подросток

07:56 Украина

Евросоюз закроет границы для граждан Украины из-за всплеска COVID-19

07:19 Украина

Пакман пожирает звезды: телескоп Hubble сделал фантастический снимок взорвавшейся сверхновой

04:21 Мир

Испанская писательница пришла за наградой в 1 млн евро и оказалась тремя мужчинами

01:20 Мир

Мы можем проиграть: в США забили тревогу после испытания Китаем гиперзвуковой ракеты

00:14 Мир

Невестка Кернеса попала в скандал из-за анекдота о бандеровце на Красной площади

17:31 Украина

Новости | NetGameSlots.com