Главная » Мир » Происшествия
11:31 20 Октября 2021 218 Комментарии
В Сенегале задержали корабль с 2 тоннами кокаина: это рекорд для страны
Во вторник военно-морские силы Сенегала изъяли 2026 кг кокаина с корабля, задержанного в 196 морских милях от Дакара.
Сенегальские моряки изъяли рекордный груз кокаина у наркоторговцев.
По словам источника, флот проводил операцию по перехвату судна, «причастного к международной торговле наркотиками», сообщает Reuters.
На борту корабля обнаружили чистый кокаин весом в 2026 кг, говорится в пресс-релизе управления по связям с общественностью вооруженных сил страны (Dirpa).
В последние годы в Сенегале подразделения военно-морского флота и таможни часто изымали кокаин в различных количествах. Однако это самое крупное изъятие после рекордных 2,4 тонн в 2007 году.
Ранее Власти писали, что сотни килограммов кокаина нашли в Шотландии в руинах замка.
Источник:
Тэги: кокаин
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Шотландии в руинах замка нашли сотни килограммов кокаина
05.10.2021 20:30
ТОРВ Одесской области в бананах из Эквадора обнаружили 60 кг кокаина
10.08.2021 06:18
ТОРНа английском пляже нашли тонну кокаина
27.05.2021 09:00