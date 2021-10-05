В Сенегале задержали корабль с 2 тоннами кокаина: это рекорд для страны

Во вторник военно-морские силы Сенегала изъяли 2026 кг кокаина с корабля, задержанного в 196 морских милях от Дакара.

Сенегальские моряки изъяли рекордный груз кокаина у наркоторговцев.



По словам источника, флот проводил операцию по перехвату судна, «причастного к международной торговле наркотиками», сообщает Reuters.

На борту корабля обнаружили чистый кокаин весом в 2026 кг, говорится в пресс-релизе управления по связям с общественностью вооруженных сил страны (Dirpa).

В последние годы в Сенегале подразделения военно-морского флота и таможни часто изымали кокаин в различных количествах. Однако это самое крупное изъятие после рекордных 2,4 тонн в 2007 году.

Ранее Власти писали, что сотни килограммов кокаина нашли в Шотландии в руинах замка.

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