Возле российской границы засекли два бомбардировщика США

Два стратегических бомбардировщика США B-1B двигались по направлению к российской границе.

На перехват воздушных целей со стороны РФ были подняты два истребителя Су-30



Об этом сообщает «Lenta.ru», со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Российские военные засекли над акваторией Черного моря два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135, которые двигались по направлению к российской границе.

На перехват воздушных целей со стороны РФ были подняты два истребителя Су-30. В последствии российские истребители сопроводили их над акваторией Черного моря, после разворота американских самолетов Су-30 вернулись на аэродром базирования.

Как ранее сообщали Власти, пара стратегических бомбардировщиков США B-1B Lancer пролетела недалеко от границ Литвы и РФ.

Тэги: Россия, США, бомбардировщик, В-1В