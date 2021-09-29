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11:57 20 Октября 2021 Просмотров 203   КомментариевКомментарии

Тайвань оценил вероятность войны с Китаем

Шансы на войну с Китаем в следующем году «очень низки», заявил в среду высокопоставленный чиновник тайваньской службы безопасности.

Тайвань неоднократно заявлял, что будет защищаться в случае нападения.

«Я думаю, что в течение года вероятность войны очень низка», – сказал директор Бюро национальной безопасности Чэнь Мин-тонг на заседании парламентского комитета по обороне, сообщает Reuters.

Но, по его словам, «есть много вещей, на которые нужно обратить внимание, они называются случайными событиями». Он привел пандемию COVID-19 как пример такого события, которое коренным образом изменило мир.

Тайвань неоднократно заявлял, что будет защищаться в случае нападения, но хочет сохранить статус-кво в отношениях с Китаем, даже несмотря на очевидные провокации со стороны Пекина – например, неоднократные появления китайских самолетов в зоне противовоздушной обороны Тайваня.

Агентство напоминает, что министр обороны Тайваня Чиу Го-ченг заявил на прошлой неделе, что Тайвань не начнет войну с Китаем, но «встретит врага в полную силу».

Военная напряженность в отношениях Тайваня с Китаем достигла своего пика за последние 40 лет, отмечает агентство.

Ранее Власти писали, что в США опубликовали карту точек, с которых может начаться третья мировая война. На этой карте был и Тайвань.

Источник:
Тэги: война, Китай и Тайвань
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