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12:05 20 Октября 2021 Просмотров 135   КомментариевКомментарии

Ляшко инициирует отставку главы горздрава Запорожья после объезда центров вакцинации

Министр здравоохранения посетил Запорожскую область с рабочей поездкой, где побывал в крупнейших центрах массовой вакцинаций, а также оценил эффективность работы местных чиновников.

Министр обсудил с местными чиновниками эпидемиологическую ситуацию в области

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на Министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Министр рассказал, что действующая система здравоохранения позволяет в Украине делать 1,5 млн вакцинаций в неделю. Такие цифры брались из расчета в 220-250 сделанных прививок в одном пункте вакцинации.

Однако, по мнению Виктора Ляшко такие показатели не всегда достижимы из-за неправильно выстроенного процесса вакцинации или неправильно рассчитанного количество центров вакцинаций на определенный регион.

Министр отметил, что «если приложить усилия и определить это приоритетом», то чиновники могут и должны добиться требуемых результатов.

«К сожалению, не все ответственные (чиновники – ред.) это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья », – сообщил Виктор Ляшко.

Министр посетил областную инфекционную больницу, центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Помимо крупнейших центров массовой вакцинации в Запорожской области министр посетил областную инфекционную больницу, центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Министр обсудил с местными чиновниками эпидемиологическую ситуацию в области, соблюдение карантинных ограничений, а также необходимость улучшения темпов вакцинации и оптимизации работы пунктов прививок.

Рабочий визит министра

Как ранее сообщали Власти, Ляшко объяснил, что делать педагогам, у которых есть противопоказания к вакцинации.

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Тэги: моз, запорожская область, рабочий визит, виктор ляшко
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