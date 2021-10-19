Ляшко инициирует отставку главы горздрава Запорожья после объезда центров вакцинации

Министр здравоохранения посетил Запорожскую область с рабочей поездкой, где побывал в крупнейших центрах массовой вакцинаций, а также оценил эффективность работы местных чиновников.

Министр обсудил с местными чиновниками эпидемиологическую ситуацию в области



Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на Министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Министр рассказал, что действующая система здравоохранения позволяет в Украине делать 1,5 млн вакцинаций в неделю. Такие цифры брались из расчета в 220-250 сделанных прививок в одном пункте вакцинации.

Однако, по мнению Виктора Ляшко такие показатели не всегда достижимы из-за неправильно выстроенного процесса вакцинации или неправильно рассчитанного количество центров вакцинаций на определенный регион.

Министр отметил, что «если приложить усилия и определить это приоритетом», то чиновники могут и должны добиться требуемых результатов.

«К сожалению, не все ответственные (чиновники – ред.) это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья », – сообщил Виктор Ляшко.

Помимо крупнейших центров массовой вакцинации в Запорожской области министр посетил областную инфекционную больницу, центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Министр обсудил с местными чиновниками эпидемиологическую ситуацию в области, соблюдение карантинных ограничений, а также необходимость улучшения темпов вакцинации и оптимизации работы пунктов прививок.

Как ранее сообщали Власти, Ляшко объяснил, что делать педагогам, у которых есть противопоказания к вакцинации.

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